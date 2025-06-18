Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven'den basketbol hakemi Yener Yılmaz sözleri

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.

Arseven, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Arseven'in açıklaması şu şekilde:

Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler. Bu noktada Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tavrını önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.