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Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, potada şampiyonluğa çok yakın

Basketbol Süper Ligi finali dördüncü maçında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, çekişmeli geçen mücadeleden 91-87 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, potada şampiyonluğa çok yakın

Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bir kez daha kozlarını paylaştı. Deplasmanda parkeye çıkan sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 91-87 kazanarak seride durumu 3-1’e getirdi.

FENERBAHÇE BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Bu galibiyetle şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, serinin beşinci maçını kendi sahasında oynayacak. Siyah-beyazlı ekip ise bu yenilgiyle şampiyonluk umutlarını ciddi ölçüde zora soktu.

Zorlu mücadele, son ana kadar başa baş giderken Fenerbahçe, tecrübesi ve kritik anlardaki isabetli atışlarıyla galibiyete uzanmayı başardı.

Eshspor Haberleri