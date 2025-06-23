Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, potada şampiyonluğa çok yakın

Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bir kez daha kozlarını paylaştı. Deplasmanda parkeye çıkan sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 91-87 kazanarak seride durumu 3-1’e getirdi.
FENERBAHÇE BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI
Bu galibiyetle şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, serinin beşinci maçını kendi sahasında oynayacak. Siyah-beyazlı ekip ise bu yenilgiyle şampiyonluk umutlarını ciddi ölçüde zora soktu.
Zorlu mücadele, son ana kadar başa baş giderken Fenerbahçe, tecrübesi ve kritik anlardaki isabetli atışlarıyla galibiyete uzanmayı başardı.