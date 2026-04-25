Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Kadın güreşinin zirvesinde yer alan isimlerden, maçlarında teknik üstünlük sağlayarak finale yükselen 68 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Milliler, şampiyonayı toplamda 122 puanla Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Ukrayna’nın birinci olduğu sıralamada Türkiye ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer aldı.

Kritik karşılaşmalarda elde edilen sonuçlarla birlikte bu başarıda önemli pay sahibi olan sporculardan Buse Tosun’un galibiyeti, takım sıralamasında belirleyici oldu.

Madalya alan sporcularımız ise şöyle:

68 kg - Nesrin Baş (Altın)

50 kg - Evin Demirhan (Gümüş)

57 kg - Elvira Süleyman (Gümüş)

55 kg - Tuba Demir (Bronz)

65 kg - Beyza Nur Akkuş (Bronz)

72 kg - Buse Tosun (Bronz)