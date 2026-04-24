Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Yayınlama:
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
TFF, Süper Lig'in 32. haftasının programını paylaştı. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları aynı gün aynı saatte oynayacak.

Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçları aynı gün, aynı saatte oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

1 MAYIS CUMA

17.00 Rizespor-Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

2 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir

20.00 Trabzonspor-Göztepe

20.00 Samsunspor-Galatasaray

3 MAYIS PAZAR

20.00 Kayserispor-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

