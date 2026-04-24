Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

TFF, Süper Lig'in 32. haftasının programını paylaştı. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları aynı gün aynı saatte oynayacak.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçları aynı gün, aynı saatte oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:
1 MAYIS CUMA
17.00 Rizespor-Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
2 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir
20.00 Trabzonspor-Göztepe
20.00 Samsunspor-Galatasaray
3 MAYIS PAZAR
20.00 Kayserispor-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
