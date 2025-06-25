Beşiktaş'ı seride 4-1 yenen Fenerbahçe, potada 12. kez şampiyon

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetti.

FENERBAHÇE'NİN 12. ŞAMPİYONLUĞU

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

Fenerbahçe, bugün taraftarı önünde de galip gelerek 12. şampiyonluğuna ulaştı.