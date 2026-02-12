Beşiktaş'ta Ahmet Ata Özbek ameliyat oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın genç basketbolcusu Ahmet Ata Özbek, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat oldu.

AMELİYAT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Ata Özbek'in Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.