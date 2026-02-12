Beşiktaş'ta Ahmet Ata Özbek ameliyat oldu

Abone ol: Google News

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ahmet Ata Özbek, ameliyat edildi.

12.02.2026
  • Beşiktaşlı basketbolcu Ahmet Ata Özbek ameliyat oldu.
  • Parmağındaki çıkık nedeniyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildi.
  • Ameliyatı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın genç basketbolcusu Ahmet Ata Özbek, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Ata Özbek'in Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.

