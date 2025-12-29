Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

- Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor Basketbol'u 91-88 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- Müsabaka, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip üstün geldi.
- Pipes, Büyükçekmece için 21 sayı kaydederek önemli bir katkı sağladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-88'lik skorla ev sahibi takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 16, Van der Vuurst 16, Can Kaan Turgut 13, Myers 3, Bruinsma 10, Pipes 21, Bandaogo 4, Doğan Şenli 8, Yiğit Özkan, Metin Türen, Johnson
Bursaspor Basketbol: Childress 17, Parsons 7, Göksenin Köksal 8, Konontsuk 15, Nnoko 10, Berk Can Akın 5, Delaurier 2, Crawford 10, Yesukan Onar 2, King 12, Bora Satır
1. Periyot: 19-17
Devre: 41-32
3. Periyot: 63-59