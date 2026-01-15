ÇBK Mersin, Kibirkstis-TOKS'u farklı geçti

- ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Kibirkstis-TOKS'u deplasmanda 87-67 yendi.
- Maçta Luisa Geiselsoder 26 sayıyla en skorer oyuncu oldu.
- Rövanş karşılaşması 22 Ocak'ta Mersin'de yapılacak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibine konuk oldu.
Active Vilnius Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 22-22'lik skorla sona ererken devre arasına da 42-42 eşitlikle gidildi.
KAZANAN ÇBK MERSİN
İkinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren ÇBK Mersin, üçüncü periyodunu 63-58 önde bitirdiği karşılaşmayı 87-67 kazandı.
RÖVANŞ MERSİN'DE
Konuk ekipte Luisa Geiselsoder, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kibirkstis-TOKS'ta ise Japreece Dean'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 22 Ocak Perşembe günü Mersin'de oynanacak.