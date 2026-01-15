ÇBK Mersin, Kibirkstis-TOKS'u farklı geçti

Abone ol: Google News

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini deplasmanda 87-67 yendi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 23:19
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibine konuk oldu.

Active Vilnius Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 22-22'lik skorla sona ererken devre arasına da 42-42 eşitlikle gidildi.

KAZANAN ÇBK MERSİN

İkinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren ÇBK Mersin, üçüncü periyodunu 63-58 önde bitirdiği karşılaşmayı 87-67 kazandı.

RÖVANŞ MERSİN'DE

Konuk ekipte Luisa Geiselsoder, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kibirkstis-TOKS'ta ise Japreece Dean'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 22 Ocak Perşembe günü Mersin'de oynanacak.

