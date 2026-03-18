Galatasaray'a çeyrek finale çıkmak için hangi sonuçlar yetiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Liverpool’a konuk olacak.

Anfield Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'A HANGİ SKORLAR YETİYOR?

Peki dev rövanş öncesi temsilcimize hangi skorlar yarıyor?

Temsilcimiz hangi sonuçlarda çeyrek final kapısını aralıyor işte tüm bunları sizler için tek tek yazdık.

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BERABERLİKTE TUR ATLAYAN TARAF OLUYORUZ

Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için her türlü beraberlik yeterli olacak.

Bir farklı yenilgide ise maç uzatmalara gidecek.

2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

LIVERPOOL'U ELERSEK RAKİP PSG

Öte yandan İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.