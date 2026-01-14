Erdem Can: Oyuna doğru şekilde yaklaştık

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. hafta maçında London Lions'u 88-63 mağlup eden Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, ikinci yarıda daha doğru oynadıklarını söyledi.

Erdem Can, Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Erdem Can, şunları kaydetti:

İkinci yarıdaki mücadelemiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarı oyuna doğru şekilde yaklaştık, doğru konsantrasyonla yaklaştık. Ancak ilk yarı bizim açımızdan kabul edilebilir değildi. Bundan sonra deplasmanda çok önemli bir Panionios maçı var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce de Türkiye liginde hafta sonu çok önemli bir maçımız var, onun için mental ve fiziksel olarak gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor.