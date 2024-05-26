Ergin Ataman'dan büyük başarı! Real Madrid'i yenen Panathinaikos EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 95-80'lik skorla mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

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ensonhaber.com

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de final heyecanı yaşandı.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile Chus Mateo yönetimindeki İspanyol takımı Real Madrid karşı karşıya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabakada Panathinakos, rakibini 95-80'lik skorla mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu.

Real Madrid, ilk yarıyı önde tamamladı

Müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu. Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı.

Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi.

Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45. Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Panathinaikos geri dönerek şampiyonluğa ulaştı

İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi.

Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74.

Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde şampiyonluğa uzandı.

Ergin Ataman, 3. kez kupayı kazandı

Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.

Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.