Erokspor, Anadolu Efes karşısında galip geldi

- Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes'i 90-79 mağlup etti.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Crawford, Erokspor adına en skorer oyuncu oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Erokspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-79'luk skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız
Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1
Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6
1. Periyot: 22-12
Devre: 45-30
3. Periyot: 70-49