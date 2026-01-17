Abone ol: Google News

Erokspor, Anadolu Efes karşısında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Erokspor, konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-79 yendi.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 20:11
  • Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes'i 90-79 mağlup etti.
  • Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Crawford, Erokspor adına en skorer oyuncu oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Erokspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-79'luk skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız

Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6

1. Periyot: 22-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 70-49

