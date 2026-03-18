Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini belirledi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool rövanşındaki oyun kurgusunu belirledi.

RAKİBİ SAHASINDA KABUL EDİP BEKLEMEYECEK

Buna göre deneyimli teknik adam, rakibi sahasında kabul edip bekleyen bir takım yerine ön alanda baskı yapan bir takımla sahada olacak.

ÖNDE BASKI ÖN PLANDA OLACAK

Buruk'un kontrollü bir oyun yerine cesur bir futbol tercih ederek Arne Slot ve Liverpool'a büyük bir sürpriz yapmayı planladığı öğrenildi.

Buruk ayrıca, Anfield Road'da oynanacak maçta futbolcularından son düdüğe kadar pes etmemelerini istedi.

İYİ BİR OYUN HEDEFİ

Yine Buruk'un iyi bir oyun ve mücadeleyle Anfield'da tarih yazarak çeyrek finale yükselmeyi hedeflediği öğrenildi.