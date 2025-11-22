EuroLeague'de 12. haftanın MVP'si Theo Maledon

- Theo Maledon, 12. haftanın MVP'si seçildi.
- Real Madrid'in Zalgiris Kaunas'ı 100-99 yendiği maçta 25 sayı ve 5 asist yaptı.
- Maledon, bu sezon EuroLeague'de 13.4 sayı ortalamasıyla oynuyor.
EuroLeague'de 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid'in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre, Real Madrid'in Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 100-99 yendiği maçta 25 sayı ve 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, haftanın MVP'si seçildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Maledon, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13.4 sayı, 2.1 ribaunt ve 3.6 asist ortalaması yakaladı.