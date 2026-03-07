Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev derbi için prim kararı

Türk futbolu bu akşam dev derbi heyecanına sahne olacak...

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

İki takımda da karşılaşma öncesi yönetimlerden karşılıklı olarak prim hamleleri geldi.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİFESİ

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetine Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro dağıtacak.

Daha önce Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi." demişti.

Diğer yandan Beşiktaş'ta takımın son dönemdeki performansından büyük mutluluk duyan Başkan Serdal Adalı dev maç öncesi düğmeye bastı.

BAŞKAN ADALI AÇIKLAYACAK

Başkan Adalı'nın maç öncesi tesislere giderek oyuncular ve teknik heyetle bir araya geleceği belirtildi.

Adalı'nın burada takıma destek mesajı vereceği ve Galatasaray karşısında alınacak galibiyet için özel prim açıklayacağı ifade edildi.

Kulüp yönetiminin, sezon başında belirlenen prim sisteminin üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı aktarıldı.