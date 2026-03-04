Euroleague'de 30. hafta heyecanı yaşanacak

Euroleague'de 30. hafta heyecanı, yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Anadolu Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.

ERTELENEN MAÇLAR

Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv ve Partizan - Dubai Basketball müsabakaları ise bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.

EUROLEAGUE'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.45 Fenerbahçe - Monaco

22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.45 Real Madrid - Virtus Bologna

6 Mart Cuma

20.30 Anadolu Efes - ASVEL

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Paris Basketball