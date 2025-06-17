Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı geçti

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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maçın heyecanı yaşandı.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-76'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, ÖNE GEÇTİ

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabaka, 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya Beşiktaş, pota altını iyi kullanarak başladı. Serbest atış çizgisinden skor bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 13-12 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, McCollum'un kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 18-12. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, özellikle boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

FARK AÇILDI

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe, Birch'ün peş peşe kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 6. dakikada farkı 5'e indirmesine rağmen periyodun son bölümünü iyi oynayan ve farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-34 üstün gitti.

BEŞİKTAŞ, SON ÇEYREĞE GERİDE GİTTİ

Takımların karşılıklı sayılar bulduğu üçüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda da 73-52 önde girdi.

FENERBAHÇE, GALİP GELDİ

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, müsabakayı 94-76 kazandı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in diskalifiye edilmesinin ardından Arseven, taraftarlarla tartıştı. Bir süre devam eden gerginlik, Fenerbahçe yöneticileri ile emniyet güçlerinin devreye girmesiyle son buldu.

Siyah-beyazlı ekibin başantrenörü Dusan Alimpijevic, masa hakemlerine yaptığı itirazından ardından 24. dakikada hakem Yener İnce tarafından verilen ikinci teknik faul sonucunda diskalifiye edildi.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum 12, Emre Ekşioğlu, Guduric 7, Hayes-Davis 7, Birch 15, Hall 9, Baldwin 14, Melih Mahmutoğlu 8, Melli 4, Metecan Birsen 13, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Faruk Biberoviç

Beşiktaş: Mathews 11, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 6, Sleva 5, Terry 3, Plavsic 8, Allman 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Kerem Kuthan Konan 4, Yağız Aksu, Ahmet Ata Özbek