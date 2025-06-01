Fenerbahçe kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom ile karşılaştı.
Maç öncesinde Fenerbahçe adına Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.
BİRÇOK İSİM YER ALDI
Anıtkabir ziyaretinde, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya ve Ali Alper Alpoğlu ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi, Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serhat Öztürk, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ile dernek yöneticileri yer aldı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Sertaç Komsuoğlu, saygı duruşunun ardından Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
Ziyaretin sonunda heyet, Anıtkabir merdivenlerinde EuroLeague şampiyonluk kupasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış