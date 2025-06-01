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Fenerbahçe kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.