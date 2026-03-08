Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Mersinspor karşısında hata yapmadı

Yayınlama:
Fenerbahçe, Mersinspor karşısında hata yapmadı
Haber Merkezi Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-78'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü.

Mersinspor ise 13. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6

Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12

1. Periyot: 21-17

Devre: 46-32

3. Periyot: 68-51

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar