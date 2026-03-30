Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

ABD doğumlu olan Wilbekin, daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymişti.

Wilbekin, Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da görev aldı.