Fenerbahçe'den Çanakkale Belediyespor'a tarihi fark!

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 129-43 mağlup etti.
- Sarı-lacivertliler, 14 maçta 14 galibiyet alarak namağlup liderliğini sürdürdü.
- Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 129-43'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü.
Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams
Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin
1. Periyot: 34-10
Devre: 62-17
3. Periyot: 93-32