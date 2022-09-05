FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın itirazını reddetti

A Milli Basketbol Takımı'nın Gürcistan maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazı, FIBA tarafından reddedildi.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma sonunda 88-83 mağlup oldu.

Maç sonrası yaşanan olaylar ve yapılan kural hatası nedeniyle FIBA'ya itirazda bulunuldu.

FIBA, Türkiye'nin itirazını reddetti

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

Furkan Korkmaz ile Sanadze diskalifiye edilmişti

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi.

A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı.

Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Bu arada yaklaşık 15 dakika duran müsabakaya, kaldığı yerden devam edildi.

Ergin Ataman da salondan atıldı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi.

Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

22 saniyelik kayıp zaman için itiraz

Karşılaşmada Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya bitime 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkati çekti.

A Milli Takım yetkilileri, yaşanan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulundu.

Ömer Onan: "Koridorda polis bize saldırdı"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan maçının ardından soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradıklarını söyledi.

Onan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyundan atıldıktan sonra koridorda Furkan Korkmaz'a saldırdılar. Maç bitti, soyunma odasının önünde iki tarafımıza 30'ar polis, ittire ittire kavga çıktı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu" dedi.

"Görüntüler izletilmezse turnuvadan çekiliriz"

Soyunma odası koridorlarındaki kamera görüntülerinin eksiksiz olarak incelenmesini isteyen Onan şöyle konuştu:

"FIBA'ya sesleniyoruz; o koridordaki bütün kameraları dakika dakika, bir saniyesi eksik olmadan önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse turnuvayı terk ederiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz Gürcistan polisiyle. Açılın diyoruz açılmıyorlar. Bütün kameralara tek tek bakılacak, onun üzerine de alacakları kararı göreceğiz. Eğer bunu ivedi şekilde yapmazlarsa bu çocukların kılına zarar gelmesine izin vermeyiz, turnuvadan çekiliriz."

Organizasyonda yaşanan sorunlardan FIBA'yı sorumlu tutan Ömer Onan, "Buradaki en büyük hata FIBA'nın. İki oyuncunun güvenliğini alamıyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Konsolusluğumuzla da konuşacağız, güvenlik filan gelsin. Çünkü belli ki korumayacaklar. Maçta kural hatası da var. O da ayrı zaten. Tutulacak hiçbir tarafı yok. Oyunculuk ve yöneticilik hayatımda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum" diye konuştu.