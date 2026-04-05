Galatasaray, Bursaspor Basketbol'u rahat geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-70 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 92-70'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Galatasaray: Robinson 15, Rıdvan Öncel 15, Palmer 15, Gillespie 2, White 7, Ellis, McCollum 12, Tibet Görener, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 11
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 15, Smith 19, Konontsuk 2, Nnoko 10, Georges-Hunt 2, Childress 16, Bora Satır, Berk Can Akın 3, Delaurier 3, Yesukan Onar, King
1. Periyot: 26-17
Devre: 47-39
3. Periyot: 68-57
Beş faulle çıkan oyuncu: 39.41 Muhsin Yaşar (Galatasaray)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi