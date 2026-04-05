Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı

Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerin kazandığı dev maç sonrası Galatasaraylı futbolcular ile Onuralp Çakıroğlu arasında gerginlik yaşandı.

MAÇ SONU TARTIŞMA

Trabzonspor Kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakçı'nın genç futbolcuya sözlü sataşmada bulunduğunu ve onu provoke etmeye çalıştığını açıkladı.

Galatasaray cephesi ise genç futbolcunun küfür ettiğini belirtti.

DOĞAN'DAN DESTEK

Maç sonrası yaşanan bu gerginliği tartışması sürerken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuralp Çakıroğlu paylaşımı ile genç futbolcuya destek verdi.