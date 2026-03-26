Galatasaray, Emlak Konut'a şans tanımadı

Galatasaray, Emlak Konut'a şans tanımadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray, konuk olduğu Emlak Konut'u 85-76 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Emlak Konut ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 85-76'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray, final serisinde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 38, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu 4, Ndour 9, Günesh Karaoğlan 2, Ceren Akpınar 6, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska, Gizem Başaran Turan

Galatasaray: Gökşen Fitik 14, Derin Erdoğan 16, Juhasz 7, Johannes 3, Kuier 17, Smalls 3, Williams 10, Sude Yılmaz 9, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 25-47

3. Periyot: 41-63

