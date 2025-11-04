Abone ol: Google News

Galatasaray, Flammes Carolo Basket'e şans tanımadı

FIBA EuroLeague B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray, Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını 77-73 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 21:55
Galatasaray, Flammes Carolo Basket'e şans tanımadı
  • Galatasaray, FIBA EuroLeague B Grubu'nun beşinci haftasında Flammes Carolo Basket'i 77-73 yendi.
  • Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Takımın en skorer oyuncuları Smalls 15 ve Oblak 14 sayı ile katkı sağladı.

FIBA EuroLeague B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray ile Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımı karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-73'lük skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Veronika Vavrova (Çekya)

Galatasaray: Smalls 15, Oblak 14, Sehernaz Cidal 3, Juhasz 10, Kuier 5, Williams 10, Gökşen Fitik 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Derin Erdoğan 10, Elif Bayram

Flammes Carolo Basket: Brochant 16, Franchelin 6, Strunc 11, Dixon 11, Hirsch 4, Magassa 4, Jerome 9, Madjo 3, Gomis 9, Joens

1. Periyot: 21-15

Devre: 33-39

3. Periyot: 55-55

