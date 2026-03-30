Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti son buldu

Kocaeli Kağıtspor'u deplasmanda 75-69 yenen Gaziantep Basketbol 4 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.
Ligin 26. haftasında Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 yenilen Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Koleji'ne 86-82, Ormanspor'a 86-80 ve Çayırova Belediyespor'a 96-93 mağlup oldu.
Kocaeli Kağıtspor'u dün deplasmanda 75-69 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçlık aranın ardından maç kazandı.
3. SIRADALAR
Gaziantep Basketbol, lider Çayırova Belediyespor'un 1 puan gerisinde Bandırma Bordo Basketbol'un ise averajla gerisinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.
