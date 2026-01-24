Abone ol: Google News

Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta forma giyemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 18:15
Giannis Antetokounmpo, en az 4 hafta yok
  • Giannis Antetokounmpo, baldır sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • Milwaukee Bucks'ın oyuncusu, daha önce benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maçı kaçırmıştı.
  • Son olarak Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçta sağ baldırından tekrar sakatlandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NBA'den yapılan açıklamada, "Antetokounmpo'nun baldırından tekrar sakatlanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun bugün MR çektirmesi bekleniyor ve muhtemelen 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

TEKRAR SAKATLANDI

Antetokounmpo, bu sezonun başlarında benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maç kaçırdıktan sonra sağ baldırından tekrar sakatlandı.

34 SANİYE KALA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Bucks'ın yıldız oyuncusu, dün Denver Nuggets'a karşı 102-100'lük mağlubiyetle sonuçlanan maçın ilk yarısında sağ baldırı sargılı oynadıktan sonra bitime 34 saniye kala oyundan çıkmıştı.

