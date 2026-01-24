Giannis Antetokounmpo, en az 4 hafta yok

- Giannis Antetokounmpo, baldır sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Milwaukee Bucks'ın oyuncusu, daha önce benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maçı kaçırmıştı.
- Son olarak Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçta sağ baldırından tekrar sakatlandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
NBA'den yapılan açıklamada, "Antetokounmpo'nun baldırından tekrar sakatlanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun bugün MR çektirmesi bekleniyor ve muhtemelen 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.
TEKRAR SAKATLANDI
Antetokounmpo, bu sezonun başlarında benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maç kaçırdıktan sonra sağ baldırından tekrar sakatlandı.
34 SANİYE KALA OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Bucks'ın yıldız oyuncusu, dün Denver Nuggets'a karşı 102-100'lük mağlubiyetle sonuçlanan maçın ilk yarısında sağ baldırı sargılı oynadıktan sonra bitime 34 saniye kala oyundan çıkmıştı.