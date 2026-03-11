Trabzonspor'da, Orhan Kaynak için tören düzenlendi

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, dün akşam saatlerinde tesislerde yemek yediği sırada aniden fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından derhal sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

TÜRK FUTBOLUNU YASA BOĞAN ÖLÜM

Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

Trabzonspor ve Türk futbolunu yasa boğan vefata ilişkin diğer kulüplerimizden taziye mesajları peş peşe geldi.

Bugün ise geçirdiği kap krizi sonrası 56 yaşında yaşamını yitiren Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idari binada tören düzenlendi.

ORHAN KAYNAK'A TESİSLERDE VEDA...

Törene; Kaynak'ın ailesinin yanı sıra eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Faruk Özak, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekke ile teknik ekip, futbolcular, siyasetçiler, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz çok değerli bir ismini kaybetti. Orhan Kaynak, Trabzonspor ruhunu ve sevgisini taşıyan bir isimdi. Attığı goller ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla camiamızda yer edindi. ‘Küçük Orhan' lakabıyla bilinen Kaynak, bilgi ve tecrübesini oyuncularımıza aktarmaya devam etti. Trabzonspor'a bağlılığı ve karakteri ile her zaman örnek bir isim oldu. İyi bir insanı ve dostu kaybettik. Onun verdiği emek camiamızda yaşamaya devam edecek. Camiamıza sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ŞOKU ATLATMAK ZOR OLACAK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Şoke olduk. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı ve her zaman pozitif enerjisi olan bir insandı. Bir yıldır teknik ekibimizde birlikteydik. Çok iyi, güler yüzlü bir insandı. Bu şoku atlatmak zor olacak ama hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"DÜN EN GÜZEL VAKİTLERİ GEÇİRDİK, BUGÜN CENAZESİ İÇİN BURADAYIZ"

Takım arkadaşı ve teknik ekipte birlikte çalıştığı Orhan Çıkrıkçı ise, "Dün en güzel vakitlerden birini geçirdik, bugün ise onun cenazesi için buradayız. Allah mekanını cennet eylesin." cümlelerine yer verdi.

Orhan Kaynak’ın cenazesi, yarın İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıyer Ağlamış Dede Mezarlığı’nda toprağa verilecek.