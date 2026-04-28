Zalgiris deviren Fenerbahçe seride öne geçti

Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisi ilk maçında konuk ettiği Zalgiris'i 89-78 yendi.

EuroLeague play-off serisi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırladı.

Mücadeleyi 89-78'lik skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.

3 galibiyete ulaşacak takımın Final Four'a yükseleceği play-off serisinin ikinci müsabakası 30 Nisan Perşembe günü yine Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

FENERBAHÇE: 89 - ZALGIRIS: 78

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 26, Melli 13, Birch, Silva 2, De Colo 4, Colson 8, Jantunen, Baldwin 17, Boston

Zalgiris: Williams-Goss 24, Francisco 15, Butkevicius, Tubelis 11, Wright 19, Brazdeikis, Giedraitis, Lo 1, Sleva 1, Birutis 4, Sirvydis, Ulanovas 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 47-29

3. Periyot: 65-57

