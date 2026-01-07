Karabük Demir Kartalspor, Bağcılar Belediyespor'u yendi

- Karabük Demir Kartalspor, Bağcılar Belediyespor'u 72-55 mağlup etti.
- Karşılaşma, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşti.
- Ev sahibi ekip, devre arasına 38-27 önde girdi ve üstünlüğünü koruyarak kazandı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Karabük Demir Kartalspor, sahasında Bağcılar Belediyespor karşı karşıya geldi.
KAZANAN KARABÜK EKİBİ OLDU
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 38-27 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 72-55 kazandı.