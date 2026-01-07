Abone ol: Google News

Karabük Demir Kartalspor, Bağcılar Belediyespor'u yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Bağcılar Belediyespor'u 72-55 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 16:18
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Karabük Demir Kartalspor, sahasında Bağcılar Belediyespor karşı karşıya geldi.

KAZANAN KARABÜK EKİBİ OLDU

Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 38-27 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 72-55 kazandı.

