Manisa Basket, Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son hafta maçında Manisa Basket ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 107-89'luk skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Manisa Basket: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra Çal 5, Besson 23, Thomas 15, Leon Apaydın 2, Elmore 8, White 12, Yunus Emre Sonsırma 13, Cengizhan İvedi, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2
Semt77 Yalovaspor: Kadir Bayram 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit Onan 15, Ege Özçelik 5, Boran Güler 7, Mertcan Yılmam 2, Melih Kapucu 7
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