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Manisa Basket, Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti

Manisa Basket, Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son hafta maçında Manisa Basket, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 107-89 yendi.