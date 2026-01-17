Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor karşısında kazandı

- Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor'u 65-59 yendi.
- Maç, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve en skorer isimler Dangerfield ile Collier oldu.
- Melikgazi Kayseri Basketbol, bu galibiyetle ligdeki durumunu güçlendirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 65-59'luk skorla konuk takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Burak Erkan, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Duygu Özen 9, Kübra Erat 16, Gamze Takmaz 5, DeShields 19, Banu Şimşek 2, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Merve Uygül 7, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 4, Collier 16, Feray Dalkılıç, İdil Türk 12
1. Periyot: 12-22
Devre: 29-32
3. Periyot: 45-50
Beş faulle oyundan çıkan: 24.03 Merve Uygül (Melikgazi Kayseri Basketbol)