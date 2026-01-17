Abone ol: Google News

Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor karşısında kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 65-59 yendi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:25
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 65-59'luk skorla konuk takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Burak Erkan, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel

OGM Ormanspor: Duygu Özen 9, Kübra Erat 16, Gamze Takmaz 5, DeShields 19, Banu Şimşek 2, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Merve Uygül 7, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 4, Collier 16, Feray Dalkılıç, İdil Türk 12

1. Periyot: 12-22

Devre: 29-32

3. Periyot: 45-50

Beş faulle oyundan çıkan: 24.03 Merve Uygül (Melikgazi Kayseri Basketbol)

