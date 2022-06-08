Melo Trimble, Çin'e transfer oluyor

Galatasaray Nef Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Melo Trimble'nin Çin'e transfer olduğunu açkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunda inişli çıkışlı performans gösteren Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in gelmesinin ardından yükselişe geçti.

Sarı-kırmızılılar, ligde play-off yarı finaline kadar yükseldi ve Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e 5 maç sonunda elendi.

Galatasaray Nef'te sezonun bitmesiyle ayrılıklar başladı. Sezon başında İspanya ekibi Fuenlabrada'dan transfer edilen Melo Trimble, Çin'e transfer oldu.

"Melo Trimble Çin'e gidecek"

GSTV'de sezon değerlendirmesi yapan ve takımda kalacakları ve ayrılacak isimleri açıklayan Genel Menajer Turgay Zeytingöz, "Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Canberk Kuş ve Ege Arar’ın kontratları var. Kerry Blackshear’ı takımda tutma isteğindeyiz. Dee Bost da buraya büyük bir aidiyet hissediyor. Bizimle kalacağını düşünüyorum. Melo Trimble, Çin’e gidecek. Isaiah Canaan ise bir EuroLeague oyuncusu, bizim için fırsat transferiydi. Görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

"Pistiolis Avrupa'nın en iyi koçlarından birisi"

Zeytingöz, Pistiolis hakkında, “Pistiolis bir bakıma riskti. Daha önce böyle bir tecrübesi yoktu. Banvit’te beraber çalıştığım ve fikirlerine güvendiğim bir insandı. Merdivenleri hızlı bir şekilde çıkıp Avrupa’nın en iyi koçlarından birisi olacağına inanıyordum. Burada taraftarlarımız ile çok iyi bir bağ kurdu. Burada olmaktan dolayı kendisi çok mutlu.” dedi.