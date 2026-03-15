Mersin Spor'dan Galatasaray'a 38 sayılık fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray'ı 114-76 yendi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 114-76'lık skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Murat Ciner
Mersin Spor: Olaseni 11, Cowan 7, Cruz 21, Ergi Tırpancı 4, White 14, Kartal Özmızrak 19, March 14, Leon Apaydın 7, Chassang 4, Enoch 4, Koray Çekici 2, Hakan Sayılı 7
Galatasaray: Can Korkmaz 13, Palmer 5, Petrucelli 6, Gillespie 6, White 5, McCollum 18, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 7, Muhsin Yaşar 7, Tibet Görener
1. Periyot: 31-16
Devre: 60-39
3. Periyot: 90-63
Beş faulle çıkanlar: 31.45 Chassang, 35.14 Enoch (Mersin Spor)
