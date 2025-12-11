NBA Kupası yarı finalinde Spurs ile Thunder karşılaşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA Kupası'nda heyecan çeyrek finalde oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

San Antonio Spurs deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 132-119'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Spurs'te Stephon Castle 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, De'Aaron Fox 20 sayı ve Keldon Johnson da 17 sayıyla oynadı.

Lakers'ta ise Luka Doncic 35 sayı, Marcus Smart 26 sayı ve LeBron James de 19 sayı, 15 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

OKLAHOMA, PHOENIX'İ FARKLI GEÇTİ

Oklahoma City Thunder da evinde mücadele ettiği Phoenix Suns'ı 138-89'luk skorla yenerek yarı finale çıktı.

Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 28 sayı, Chet Holmgren 24 sayı ve Jalen Williams da 15 sayıyla ön plana çıktı.

Suns'ta ise Dillon Brooks 16 sayı, Jordan Goodwin 15 sayı ve Jamaree Bouyea da 14 sayıyla oynadı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder oynayacak.