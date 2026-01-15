Nikola Vucevic 35 sayı attı, Chicago Bulls evinde kazandı

- Nikola Vucevic 35 sayı atarak Chicago Bulls'un Utah Jazz'ı 128-126 yenmesinde önemli rol oynadı.
- Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 43 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.
- Diğer maçta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'ı 133-107 mağlup etti.
NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti.
Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla mağlup etti.
Ligdeki 19. galibiyetini elde eden Chicago'da Nikola Vucevic 35 sayı, 7 ribaund, Ayo Dosunmu 15 sayı ve Patrick Williams da 13 sayıyla oynadı.
Bu sezonki 26. yenilgisini alan Utah'ta ise Brice Sensabaugh 43 sayıyla kariyer maçını oynarken, Keyonte George da 25 sayıyla katkı verdi.
ADEM BONA, 6 SAYI, 2 RİBAUND İLE OYNADI
Cleveland Cavaliers deplasmanda karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 133-107'lik skorla yendi.
Bu sezonki 23. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 35 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Darius Garland da 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.
Ligdeki 17. yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Joel Embiid 20 sayı ve Paul George da 17 sayıyla mücadele etti.
NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Philadelphia 76ers: 107 - Cleveland Cavaliers: 133
Indiana Pacers: 101 - Toronto Raptors: 115
New Orleans Pelicans: 116 - Brooklyn Nets: 113
Chicago Bulls: 128 - Utah Jazz: 126
Dallas Mavericks: 109 - Denver Nuggets: 118
Sacramento Kings: 112 - New York Knicks: 101
Los Angeles Clippers: 119 - Washington Wizards: 105