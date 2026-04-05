Pistons, 76ers'ı yenerek Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 116-93 yendi.

Xfinity Mobile Arena'da 76ers'a konuk olan Pistons, 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı mücadelede galip gelerek normal sezonun bitimine 4 maç kala Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi.

2007'DEN SONRA İLK KEZ LİDER OLDULAR

NBA'de 2007'den sonra ilk kez konferans liderliği elde eden Pistons'ta Tobias Harris 19, Jalen Duren ve Daniss Jenkins 16'şar sayıyla üst üste 3, sezonun 57. galibiyetine katkı sağladı.

Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta (43 galibiyet, 35 mağlubiyet) Tyrese Maxey 23 ve Paul George 20 sayı kaydetti.

Adem Bona ise yaklaşık 23 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle bitirdi.

JOKIC, NUGGETS'I UZATMADA GALİBİYETE TAŞIDI

Denver Nuggets, Nikola Jokic-Victor Wembanyama düellosuna sahne olan maçta San Antonio Spurs'ü uzatmada 136-134 mağlup etti.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Nuggets adına Nikola Jokic, 40 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son vererek sezonun 50. maçını kazanan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Christian Braun 21 ve Cameron Johnson 17 sayı üretti.

Batı Konferansı ikincisi Spurs'te (59 galibiyet, 19 mağlubiyet) Victor Wembanyama 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist, 5 blokla oynadı. Stephon Castle 20, Devin Vassell ve Julian Champagnie ise 18 sayı buldu.