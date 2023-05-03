TBF'den Chris Singleton mesajı TBF, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve müşahede altında tutulan Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton'a mesaj yolladı.

AA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), rahatsızlanarak tedavi altına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Sağlıkla parkelere dönmesini temenni ederiz"

TBF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, şöyle denildi:

"Rahatsızlık geçiren Chris Singleton'a ve tüm Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sporcumuzun sağlıkla parkelere dönmesini temenni ederiz."

Ayrıca birçok kulüp ve spor insanı da 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Neler olmuştu?

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton, sabah saatlerinde kalp krizi geçirmişti.

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki basketbolcunun müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu biliniyor.