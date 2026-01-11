Abone ol: Google News

Trabzonspor, Mersinspor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mersinspor'u 82-79 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 15:28
Trabzonspor, Mersinspor deplasmanında kazandı
  • Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Mersinspor'u 82-79 yendi.
  • Bu galibiyetle Trabzonspor, üst üste altıncı kez kazandı ve toplamda 10. galibiyetine ulaştı.
  • Mersinspor ise bu maçla sezonun 11. mağlubiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Mersinspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 82-79'luk skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili ekip üst üste 6 toplamda ise 10. galibiyetini alırken, Mersin ekibi 11. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Mersinspor: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Koray Çekici, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5

Trabzonspor: Reed 10, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5

1. Periyot: 25-30

Devre: 46-51

3. Periyot: 62-68

