Trabzonspor, Mersinspor deplasmanında kazandı

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Mersinspor'u 82-79 yendi.
- Bu galibiyetle Trabzonspor, üst üste altıncı kez kazandı ve toplamda 10. galibiyetine ulaştı.
- Mersinspor ise bu maçla sezonun 11. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Mersinspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 82-79'luk skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
Bordo-mavili ekip üst üste 6 toplamda ise 10. galibiyetini alırken, Mersin ekibi 11. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Mersinspor: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Koray Çekici, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5
Trabzonspor: Reed 10, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5
1. Periyot: 25-30
Devre: 46-51
3. Periyot: 62-68