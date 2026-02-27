Victor Osimhen'den takıma Juventus eleştirisi: Bazı arkadaşların korktuğunu hissettim

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrılmıştı.

İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Aslan, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Avantajlı skorla turlayan sarı-kırmızılılarda sahadaki performans ise eleştiri konusu olmuştu.

OSIMHEN'DEN TAKIMA ELEŞTİRİ GELDİ

Hatta Galatasaray'ın Nieryalı golcüsü Victor Osimhen de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, gösterdikleri performanstan memnun olmadıklarını dile getirmişti.

Bu sezon dördüncü kez maçın oyuncusu seçilen, 8 maçta 7 golle krallık yarışında dördüncü sıraya oturan Osimhen, maç sonrası CBS Sports’a bağlanarak Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher ve Micah Richards’ın sorularını yanıtladı.

Osimhen, Galatasaray’ın saha içindeki görüntüsünden rahatsız olduğunu söyledi.

"TAKIMIN PERFORMANSINDAN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Osimhen, CBS Sports'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmam gerekirse sevinecek bir durum yoktu. İki ana sebebi var: Birincisi Spalletti’ye duyduğum derin saygı. Onu çok seviyorum, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip ve ona karşı gol attıktan sonra kutlama yapmayı doğru bulmadım. İkincisi saha içindeki durumumuzdu. Rakip 10 kişi kalmışken bile oyun olarak çok kötüydük. Bu performansla turu geçmek sevinmek için yeterli değildi. Takımın performansından dolayı hayal kırıklığına uğradım. Juventus’u tebrik ediyorum. Çok iyiydiler. Turu biz geçtik ama bir sonraki turda ‘devlerle’ karşılaşacaksak çok şeyi geliştirmemiz gerekiyor."

"BAZI TAKIM ARKADAŞLARIMIN KORKTUĞUNU HİSSETTİM"

"Bazı takım arkadaşlarımın sahada çekindiğini, atmosferden ve Juventus’un baskısından korktuğunu hissettim. Onları motive etmeye çalıştım ama bunu tek başıma yapamam. Kolektif bir özgüvene ihtiyacımız var. Dürüstçe söyleyebilirim ki Juventus bu maçı kazanmayı hak etti. Ama toplam skorda biz avantajlıydık ve bir şekilde turu cebimize koyduk. Elbette bir üst tura çıktığımız için mutluyum ama bu bize ders olmalı. Duygularımı saklayan bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları kendi takımlarını alkışladı çünkü sahada daha iyi olan onlardı. Bir sonraki turda kimin geleceği önemli değil, biz hazır olmalıyız. Bu seviyede hata payı yok."