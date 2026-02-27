UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması...

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin bu hafta oynadığı maçları sona erdi...

Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, önceki gün Rams Park'ta 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da toplamda 7-5'lik skorlar İtalyan temsilcisini saf dışı bıraktı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR TURLADI

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE KIL PAYI KAÇIRDI

Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle her iki Türk temsilcisi de galibiyetlerinden dolayı ülke puanını artırdı.

Samsunspor tur atladığı için ekstra olarak katkı yaptı.

İşte ülke puanında son durum...

1: İngiltere - 113,075

2: İtalya - 98,303 3:

3: İspanya - 92,359

4: Almanya - 88.688

5: Fransa - 80,141

6: Portekiz - 69.266

7: Hollanda - 66.929

8: Belçika - 61.450

9: TÜRKİYE - 51,075

10: Çekya - 48,225

11: Yunanistan - 47,112

12: Polonya - 46.125