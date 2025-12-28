Türk Telekom, Anadolu Efes'i mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 75-70'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

İLK ÇEYREK

Karşılaşmaya Usher ve Simonovic'in boyalı alandan ürettiği basketlerle iyi başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada 6-2 üstünlük sağladı.

Rakibine Şehmus Hazer, Dozier ve Dessert ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru 14-8'e getirdi.

Çeyreğin kalan bölümünde Türk Telekom, Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu ile içeriden, Smith ile de dış atışlardan skor üreterek yeniden öne geçti ve ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş mücadele şeklinde geçerken Şehmus Hazer'in dış atışlardan da üretkenliğiyle konuk takım, 16. dakikada 29-29 eşitliği yakaladı.

Cordinier ile dış atışlardaki yüksek performansını sürdüren Anadolu Efes 18. dakikayı 36-31 üstün geçti.

Ankara temsilcisi, Doğuş Özdemiroğlu ve Devoe'nin sayılarıyla devrenin bitimine 20 saniye kala farkı 2'ye indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü periyoda çok iyi başlayan konuk takım, pota altından ürettiği sayılarla 22. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 36-44.

Seyircisinin de desteğiyle toparlanan başkent temsilcisi, Alexander'ın sayılarıyla 25. dakikada 44-44 eşitliği yakaladı.

Türk Telekom, rakibinin top kaybında Doğuş Özdemiroğlu'nun basketiyle maçın 26. dakikasında bir kez daha öne geçmeyi başardı: 48-47.

Anadolu Efes, David Mutaf ve Şehmus Hazer ile rakibine karşılık vererek skorda yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 59-54 önde girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Dördüncü periyodun başında iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Türk Telekom, Simonovic ile pota altından, Smith ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 3 dakika kala 69-66 öne geçmeyi başardı.

Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde skor üstünlüğünü koruyan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Türk Telekom, salondan 75-70 galip ayrıldı.

TÜRK TELEKOM'DAN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Türk Telekom, bu sonuçla ligde üst üste 8. maçını kazandı. Ankara temsilcisinde Smith, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

EFES, KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR

Anadolu Efes ise ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Türk Telekom: Devoe 12, Alexander 7, Usher 8, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Smith 22, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 4, Bankston 1

Anadolu Efes: Beaubois 5, Şehmus Hazer 21, Smits, Dessert 2, Dozier 6, David Mutaf 11, Ercan Osmani 4, Cordinier 12, Poirier 4, Erkan Yılmaz 2, Swider 3

1. Periyot: 22-18

Devre: 36-38

3. Periyot: 54-59