Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandı Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklamasında, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığı bildirildi.

Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş’ta bir ayrılık daha… Bu kapsamda, Siyah-beyazlı kulüpten profesyonel futbolcu Gedson Fernandes’in transferi hususunda FC Spartak-Moscow JSC kulübüyle görüşmelere başlandığına ilişkin KAP’a bildirim yapıldı. "GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR" Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. BEŞİKTAŞ, FUTBOLCUNUN BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO'YA ALDI Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı. Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını aldı YENİ TAKIMININ EN YÜKSEK MAAŞ ALAN OYUNCUSU OLACAK Öte yandan Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile yıllık yaklaşık 4 milyon euro karşılığında anlaştı. Portekizli oyuncu bu sözleşmeyle yeni takımının en yüksek maaş alan oyuncusu olacak. Beşiktaş'ın ise Spartak Moskova ile 25 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşmaya vardığı belirtildi. Eshspor Haberleri Fenerbahçe imza sayısını açıkladı

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