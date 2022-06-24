Floyd Mayweather'ın aylık gelirini duyanlar kulaklarına inanamadı! Yok böyle para..

İflas etti denilen Floyd Mayweather aylık kazancını açıkladı.Floyd'un aylık kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor.Peki efsanevi bokscu Floyd Mayweather'ın aylık kazancı ne kadar?

Boksun efsane isimlerinden Floyd Mayweather iflas etti iddialarıyla gündeme geldi.Bir youtuber tarafından battığı söylenen Floyd Mayweather yaptığı açıklamada bu iddialara cevap verdi.

İflas etti mi?

Youtuber Jake Paul'un iddiasına göre Floyd Mayweather iflas etti.Paul ünlü boksörün büyük çekler aldığını ve bu çeklerin vergilerini ödemediğini iddia etti.Ayrıca Floyd'un kendisine ve onlarca insana borcu olduğunu söyledi.Ünlü boksör ise bu iddiaları yalanlayarak hala çok para kazandığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Aylık kazancı ne kadar?

Floyd Mayweather aktif boks yaptığı dönemlerde kazandığı paralar ile yaptığı yatırımlardan ve gösteri maçlarından elde ettiği kazancın aylık 300 milyon dolar olduğunu açıkladı.