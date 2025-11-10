Abone ol: Google News

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alan sporculardan Atatürk'e saygı duruşu

6. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan milli sporcular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında Türk bayrağı açarak andı.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 15:03
  • Milli sporcular Suudi Arabistan'da 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Atatürk'ü andı.
  • Riyad'da Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundular.
  • Atatürk'ü özlem ve saygıyla andıklarını belirttiler.

Suudi Arabistan'da devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alan milli sporcular Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Başkent Riyad'da bulunan milli sporcular, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk anmak için Sporcular Köyü'nün bahçesinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

ÖZLEMLE VE SAYGIYLA ANIYORLAR

Ay-yıldızlı sporcular, Atatürk'ü özlemle ve saygıyla andıklarını ifade ettiler.

