A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu duyuruldu

- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur maçları için kadrosu açıklandı.
- Kadroda 19 oyuncu yer alıyor ve ilk maç 29 Ekim'de deplasmanda yapılacak.
- Rövanş karşılaşması 2 Kasım'da Elazığ'da oynanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takımın, 19 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu Buğra Olgun, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (HC Elbflorenz), Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Görkem Biçer, Ozan Erdoğan (Spor Toto), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As)
İLK MAÇ 29 EKİM'DE
Milliler rakibiyle ilk maçını 29 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Kasım'da Elazığ'da yapacak.