A Milli Erkek Sutopu Takımı, Romanya'ya kaybetti

- A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya 20-19 yenildi.
- Maç Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynandı ve milli takım, periyotlar boyunca küçük farklarla geride kaldı.
- Bir sonraki maç 15 Ocak'ta Slovakya ile yapılacak.
Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Sutopu Takımı, Romanya ile karşılaştı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım, birinci periyodu 5-4 önde geçse de devreyi 11-10 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğini de 18-15 geride geçen milli takım, karşılaşmayı 20-19 kaybetti.
SIRADAKİ RAKİP SLOVAKYA
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçını 15 Ocak Perşembe günü Slovakya ile oynayacak.