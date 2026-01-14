Abone ol: Google News

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Romanya'ya kaybetti

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Romanya'ya 20-19 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 17:18
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Romanya'ya kaybetti
  • A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya 20-19 yenildi.
  • Maç Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynandı ve milli takım, periyotlar boyunca küçük farklarla geride kaldı.
  • Bir sonraki maç 15 Ocak'ta Slovakya ile yapılacak.

Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Sutopu Takımı, Romanya ile karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım, birinci periyodu 5-4 önde geçse de devreyi 11-10 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğini de 18-15 geride geçen milli takım, karşılaşmayı 20-19 kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP SLOVAKYA

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçını 15 Ocak Perşembe günü Slovakya ile oynayacak.

