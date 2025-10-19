A Milli Kadın Hentbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026 Grup G2'de Danimarka'ya 41-24 yenildi.
- Takım, daha önceki maçında da Macaristan'a 43-30 mağlup olmuştu.
- 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak katılacak olan milli takım, hazırlıklarını EHF Avrupa Kupası'nda sürdürüyor.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026 Grup G2'nin ikinci maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 41-24'lük skorla Danimarka oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında Macaristan'a da 43-30 yenilmişti.
MİLLİLER, DOĞRUDAN KATILIYOR
2026 Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.
12 NİSAN'DA SONA ERECEK
Milli takım, EHF Avrupa Kupası'nda Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor.
Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.
Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim
Hakemler: Mihai Marian Pirvu, Radu Mihai Potirniche (Romanya)
Türkiye: Sude Karademir, Beyza Gedik 3, Seval Bozova 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Edanur Burhan, Aslı İskit Çalışkan 2, Nurceren Akgün Göktepe 2, Buğu Sönmez 2, Ceylan Aydemir 1, Yağmur Bembeyaz, Yağmur Özler 4, Gülcan Tügel 5, Emine Gökdemir 2, Hatice Özdemir 1, Büşra Işıkhan, Ceyhan Coşkunsu
Danimarka: Milling, Anne Mette Hansen 1, Bardrum-Larsen 4, Tranborg 1, Andrea Ulrikka Aagot Hansen 5, Jörgensen 2, Ostergad 7, Jorgensen Stine Eiberg 1, Hojlund 4, Friis 3, Andersen 1, Halilcevic 4, Moller 5, Scaglione 3, Bossen
Devre: 9-20
İki dakika cezası alanlar: Jörgensen, Halilcevic, Tranborg (Danimarka), Büşra Işıkhan, Edanur Burhan, Nurceren Akgün Göktepe (Türkiye)