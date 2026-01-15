Abdullah Topaloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topaloğlu, yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Topaloğlu, "Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullandı.

Topaloğlu, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

"HER KATEGORİDE FOTOĞRAF SEÇİYORUZ"

Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasını takip ettiğini dile getiren Topaloğlu, "Hem spor hem haber ve günlük hayatta olan her türlü olayı bizlere fotoğraflarla anlatıyor. Sanat anlamında gerçekten çok önemli bir iş çıkartılıyor. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Tüm fotoğraflar çok güzel ama tercih yapmak zorunda kaldığımız için her kategoride fotoğraf seçiyoruz." dedi.

15 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.